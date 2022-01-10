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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araban'da zabıtadan etiket denetimi

İHA

Araban'da zabıtadan etiket denetimi

Gaziantep’in Araban ilçesinde zabıta ekipleri, tüketicilerin korunması ve farklı fiyat uygulamasının önüne geçilebilmesi için etiket denetimi gerçekleştirdi.
Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun talimatı üzerine, zabta ekipleri ilçe esnafını ziyaret ederek etiketleri denetledi. Ekipler market ve manavlarda yaptığı denetimlerde fiyat etiketlerinin tüketicinin görebileceği yerde bulundurmaları ve etiketsiz satış yapmamaları gibi konularda esnafa uyarılarda bulundu.
Denetimlerin süreceğini belirten ekipler, uyarıları dikkate almayan esnafa cezaların uygulanacağını belirtti.

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