Araban'da zabıtadan etiket denetimi

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’in Araban ilçesinde zabıta ekipleri, tüketicilerin korunması ve farklı fiyat uygulamasının önüne geçilebilmesi için etiket denetimi gerçekleştirdi.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun talimatı üzerine, zabta ekipleri ilçe esnafını ziyaret ederek etiketleri denetledi. Ekipler market ve manavlarda yaptığı denetimlerde fiyat etiketlerinin tüketicinin görebileceği yerde bulundurmaları ve etiketsiz satış yapmamaları gibi konularda esnafa uyarılarda bulundu.

Denetimlerin süreceğini belirten ekipler, uyarıları dikkate almayan esnafa cezaların uygulanacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.