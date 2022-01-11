Gaziantep’te sis hayatı olumsuz etkiledi

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Gaziantep kent merkezinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Gece başlayan ve sabah etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Gaziantep kent merkezinde gece saatlerinde başlayıp sabaha kadar etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis trafikte aksamalara neden olurken, görüş mesafesinin düştüğü kent içindeki karayollarında trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Birçok yerde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştüğü görülürken, sürücüler farlarını ve dörtlülerini yakıp, hızlarını düşürerek ilerledi.

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