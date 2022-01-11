Araban’da zabıtadan fırınlara denetim

Gaziantep’in Araban Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlıklı gıda tüketimini sağlamak amacıyla ilçedeki francala ve pide üretimi yapılan fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yaptı.

Gaziantep’in Araban Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki francala ve pide üretimi yapılan fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yaptı. Araban Belediyesi Zabıta Müdürü Vekili Ali Doğan, halkın sağlıklı gıda tüketiminin sağlanması için ilçede francala ve pide üretimi yapılan tüm fırınlarında başlattıklarını söyledi. Doğan, hijyen ve gramaj denetimlerini, korona virüs salgını nedeniyle denetimleri daha da artırarak sürdüreceklerini vurgulayarak, “Araban Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak ilçedeki francala ve pide üretimi yapılan tüm fırınlarda hijyen ve gramaj denetimlerimizi sık sık yapmaya devam edeceğiz. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunun da takipçisi olacağız’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.