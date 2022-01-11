Gaziantep'te yoğun sis

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet ATMACAAhmet KILIÇ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te gece saatlerinde etkili olmaya başlayan ve gün içinde artan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece başlayan sis, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, görüş uzaklığını düşürdü. Sis nedeniyle trafikte zor anlar yaşayan sürücüler, hızlarını düşürüp, araçlarının farlarını yakarak ilerleyebildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA-Ahmet KILIÇ

2022-01-11 14:43:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.