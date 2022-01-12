Nizip'te 2 günde 7 kişi sahte alkolden zehirlendi Sahte alkolden zehirlenen 7 kişiden biri hayatını kaybederken 5'nin hayati tehlikesi sürüyor

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıl başı öncesinde başlayan sahte alkol zehirlenmeleri, yeni yılın ilk ayında da devam ediyor. İlçede 2 gün içerisinde hastaneye kaldırılan 7 kişiden biri hayatını kaybederken diğer 5 kişinin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Nizip ilçesinde 811 Ocak tarihleri arasında sahte alkolden zehirlenen 7 kişi ilçedeki ve Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırılmıştı. Tedavi altında bulunanlardan 41 yaşındaki Bahri Özcan hayatını kaybetmişti. Tedavisi süren 5 kişinin hayati tehlikesi devam ederken, 1 kişi ise tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Gaziantep ve Nizip ilçesindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavisi süren 5 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayın ardından soruşturma başlatan Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep ve Nizip Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, yürüttüğü çalışmalar kapsamında A.D isimli şahsa ait bir ev ve 2 işyerine operasyon düzenlendi. Şahsın iş yerinde; 30 adet 330 ml viski, 5 litre etil alkol, 15 adet 17 ml anason yağı ve 5 adet açık pet şişe içinde 0.5 litre dökme alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Şahıs, çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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