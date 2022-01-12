Gaziantep'te yoğun sis

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te sabah saatlerinde sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düştü.

Kentte sabah saatlerinde evden çıkanlar, yoğun sisle karşılaştı. İşlerine gitmek için yola çıkan sürücüler, hızlarını düşürüp, araçlarının farlarını yakarak ilerledi. Görüş mesafesi de yer yer 20 metreye kadar düştü. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet KILIÇ

2022-01-12 09:46:32



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