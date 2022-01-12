Gaziantep´te otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, İslahiye-Hassa kara yolunun 5´inci kilometresinde meydana geldi. Hassa yönüne giden Abdullah K. (36) yönetimindeki 27 AAF 165 plakalı otomobil ile Hüseyin K.'nin (34) kullandığı 27 AGA 549 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, aralarında sürücülerin de bulunduğu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2022-01-12 13:33:20
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