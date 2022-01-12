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Estonyalı hasta aşırı uzun olan bağırsağından kurtuldu Kabızlık şikayetinden kalın bağırsağı alınarak kurtuldu

İHA

Estonyalı hasta aşırı uzun olan bağırsağından kurtuldu Kabızlık şikayetinden kalın bağırsağı alınarak kurtuldu

– Estonya’da yaşayan 39 yaşındaki Eran M. 10 yıldır yaşadığı kabızlık, şişkinlik, dışkılama sorununun çözümünü Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde buldu. Eran’ın yapılan tetkiklerin ardından normalde 1 metre fazla olan kalın bağırsağı başarılı operasyonla alındı.
Estonya’da yaşayan Hollanda vatandaşı Eran M. yaklaşık 10 yıldır kabızlık şikayetiyle birçok Avrupa ülkesinde tedavi olmaya çalıştı. Bir türlü tedavi olamayan genç adam, sosyal medya aracılığıyla Medical Park Gaziantep Hastanesi’yle iletişime geçti. Online olarak yapılan muayenenin ardından cerrahi operasyon için Gaziantep’e gelen Eran’ın yapılan tetkiklerinde kalın bağırsağının normal uzunluktan 1 metre daha fazla olduğu anlaşıldı. Genel Cerrahi Polikliniği tarafından ameliyata alınan Eran’ın fazla olan 1 metrelik kalın bağırsağı alındı. Sağlığına kavuşan Eran, Medical Park Gaziantep Hastanesi’ne teşekkür etti.

“Normalden uzun kalın bağırsağın olduğunu saptadık”
Yapılan tetkiklerin ardından hastanın kalın bağırsağının normalden uzun olduğunu saptadıklarını ve fazla olan kalın bağırsağı ameliyatla aldıklarını söyleyen Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ersin Borazan, “Hastamız uzun süreli kronik inatçı konstipasyon (kabızlık) şikayetiyle başvurdu. Hastamız uzun yıllardır bu şikayetleri çekiyormuş. Daha önce Avrupa’daki birçok ülkede tedavi olmaya çalışmış ancak uzun uğraşlar sonucunda sosyal medya aracılığıyla hastanemizin Uluslararası Hasta İlişkileri Bölümüne başvurdu. İlk önce online muayene olduktan sonra yapılan tetkiklerin ardından hastaya cerrahi önerildi. Daha sonra bize yani genel cerrahi bölümümüze başvurdu. Burada yaptığımız ek tetkiklerinde radyolojik, endoskopik görüntülemelerinde hastada normalde 1 1,5 metre olan kolon segmentinin (kalın bağırsak) normalden çok daha uzun olduğu 2 buçuk metre civarında olduğu ve spastik kolon olduğu saptandı. Hastada mekanik tıkanıklığı ve nörolojik hastalığı yoktu. Mini laparotomiyle subtotal kolektomi yani kolonun normalden uzun olan segmentinin çıkarılarak hastanın cerrahi tedavisini tamamladık. Ameliyatın ardından hastamız şifa ile taburcu oldu” dedi.

“Tuvalete çıkma sürecim maalesef 48 saatleri buluyordu”
Sağlığına kavuştuğu için başta doktorları olmak üzere Medical Park Gaziantep Hastanesi’ne teşekkür eden Eran M., “Hastalığın seyir süreci aslında kabızlık ve şişkinlikle başladı. Tuvalete çıkma sürecim maalesef 48 saatleri buluyordu. Bu tuvalete çıkış sürecimin de gerçekleşebilmesi için birtakım ek ilaçlar alıyordum. Bu işlemler ciddi anlamda bana problemler oluşturuyordu. Bu nedenle aktif bir iş ve sosyal hayatım yoktu. Bu nedenle de yaşam kalitem ciddi anlamda düşük seviyedeydi. Medical Park Gaziantep Hastanesinde ameliyat olduktan sonra en belirgin değişikliğim mesaneme baskı yapan fazla bağırsağım alındı. Bu sayede tuvalete rahat bir şekilde çıkıyorum. Gaziantep’e ve Medical Park Gaziantep Hastanesine gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Hayat kalitem ve standartım yükseldi ve daha da yükseleceğine inancım var” diye konuştu.

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