Gaziantep’te change araç operasyonu Change oto operasyonu: 5 araç ele geçirildi

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Gaziantep’te Asayiş Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği change araç operasyonunda motor ve şasi numarası değiştirilen 5 araç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonda motor ve şasi numarası değiştirilerek piyasaya sürülen 5 araç ele geçirildi. Satışı yapılan ağır hasarlı ve trafik kazasına karışmış tamiratı mümkün olmayan araçları, araç tamiratı yapan iş yeri sahiplerinin alıp sattıklarının tespit edilmesinin ardından Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 57 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Asayiş ekiplerinin Gaziantep kent merkezinde düzenlediği operasyonda 5 araç ele geçirildi. 5 araçtan, 2 aracın çalıntı araçlarla, 2 aracın yakalamalıhacizli araçlarla ve 1 aracın ise motorşasi numarası tespit edilemeyen araçla değiştirildiği belirlendi. El konulan araçların Kriminal Polis Laboratuvarında incelenmesine başlanıldı.

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