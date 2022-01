Üniversiteye hazırlanan öğrenciler SANKO Üniversitesi’nde Yönetici ve akademisyenler, Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini bilgilendirdi

Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri, üniversite ve bölüm tercihleri ile ilgili bilgi almak için SANKO Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alan Şefi Eyüp Çılgın, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Öğretmeni Emine Bulduk, Rehber Öğretmen Neslihan Sever ile Tarih Öğretmeni Servet Uygun eşliğinde programa katılan öğrencilere, yöneticiler ve akademisyenler tarafından bölümlerle ilgili bilgi verildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, SANKO Üniversitesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı hakkında bilgi aktardı. Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Bayram, SANKO Üniversitesi’nin, kâr amacı gütmeyen, öğrenci odaklı, bilimsel araştırma yapmak üzere kurulan bir üniversite olduğunu söyledi. SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, SHMYO ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde eğitim verildiğini belirten Prof. Dr. Bayram, SHMYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

“Radyoloji alanında çalışmalar ekip işi ve bu alanda hizmet veren cihazları kullanabilecek ekip yetiştirmek amacıyla tıbbi görüntüleme teknikleri bölümünü kurduk. Hocalarımız, öğrencilerimizle birebir ilgilenip yetişmeleri için büyük gayret sarf ediyor. SANKO Üniversitesi Hastanesi bölgede her zaman lider bir hastane konumunda olup öğrencilerimiz hastanede gördükleri uygulamalı eğitimlerle mesleğine hazır bir şekilde mezun olacaklar. Bölüm mezunları Türkiye’nin her tarafında çok rahat iş bulabilme imkanına sahipler.”

Doç. Dr. Erdal Uysal

SHMYO Ameliyathane Hizmetleri Programı Başkanı Doç. Dr. Erdal Uysal ise ameliyathane teknikerliğinin, mezun sayısının az olması ve özel hastanelerin çoğalmasıyla daha çok ihtiyaç duyulan bir meslek haline geldiğine vurgu yaptı.

Ameliyathane hizmetleri bölümünün son yıllarda çok revaçta olduğunu anımsatan Doç. Dr. Uysal, şöyle devam etti: “Mezunlarımız kamu ve özel sektördeki sağlık kurum ve kuruluşları bünyesindeki ameliyathanelerde istihdam imkânı bulabilirler. Bölgemizde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarında da ameliyathane teknikeri ihtiyacı var. Üniversitemiz hastanesinde mikro cerrahi dahil özellikli ameliyatların yapılabildiği, istenildiğinde ameliyatların kamera ile kaydedilebildiği ve uzaktan izleme ile eğitim gerçekleştirilebilen tam donanımlı on ameliyathane bulunmaktadır.

Öğrencilere üniversite bünyesinde veya farklı şehirler ve ülkelerde gerçekleştirilen kongre ve sempozyumlara katılma imkânı sağlanmaktadır. Üniversitemiz TÜBİTAK vb. kuruluşların desteklediği bilimsel projelerin yürütülmesinde modern laboratuvar imkanlarına sahip olması, güçlü, genç ve dinamik akademik kadrosu, İngilizce dil eğitimine verdiği önem, kütüphanesi ve Erasmus gibi yurtdışı eğitim olanakları sayesinde öğrencilerimize avantajlar sunmaktadır.”

Dr. Öğr. Üyesi Demet Arı Yılmaz

SHMYO İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Demet Arı Yılmaz da teknolojik donanıma sahip ve yenilikleri takip eden üniversite olduklarını anımsattı.

Öğrencilerin üniversite bünyesinde bulunan özel donanımlı simülasyon laboratuvarında insanın biyolojik özelliklerine eş değer robotlar üzerinde eğitimin ilk yıllarında uygulamaları deneyimlediklerini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, “Sonrasında öğrenciler hastalarla bir araya geliyor. Bu çok özel ve her üniversitenin sahip olamayacağı bir imkân. Bu sayede öğrencilerimiz teorik ve pratik eğitimi bir arada alıyor” dedi.

Sağlık hizmetlerinde ilk ve acil yardımda görev almanın hasta ve hasta yakınlarıyla ilk karşılaşma olduğunu anımsatan Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, “Biz de öğrencilerimizi zorlu ama sonuçlarıyla gururlandıran bu görev için en doğru şekilde hazırlıyoruz” diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Damla Usalan

SHMYO Anestezi Programı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Damla Usalan, anestezi teknikerliğinin, sağlık eğitimi alan diğer yardımcı sağlık personeline göre daha fazla hız, beceri ve uyanıklık gerektiren çok özel bir bölüm olduğunu vurguladı.

Anestezi teknikerliğinin, insan hayatına ve hayati fonksiyonlarına doğrudan müdahale edebilen ve bu anlamda çok kutsal ve değerli bir branş olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Usalan, şöyle devam etti:

“Ameliyathane dışında uygulanan bazı işlemlerde de hastalara anestezi uygulaması yapıyoruz. Hastalara yapılan acil ve hayati müdahalelerde hekimin yanında yardımcı sağlık personeli hatta hekimin sağ kolu olarak yer alırlar. Ameliyathaneler başta olmak üzere her türlü yoğun bakım ve acil servislerde çalışma olanağına sahipler.”

Dr. Öğr. Üyesi Usalan, mezunların birincil görev alanlarının ameliyathaneler olmasına karşın, ameliyata giren hastaların başından sonuna kadar anestezi uygulaması ve yönetiminden sorumlu olduklarını da kaydetti.

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Ustaoğlu

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Ustaoğlu ise öğrencilere; bölüm mezunlarının çalışma alanları, hangi alanlarda branşlaştıkları, eğitim süresince aldıkları dersler ve içerikleri hakkında bilgi sundu.

Öğr. Gör. Hakan Polat

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Öğr. Gör. Hakan Polat, fizyoterapistlerin kamu ve özel hastaneler, özel eğitim merkezleri, spor kulüpleri dışında da pek çok alanda istihdam imkanı bulunduğunu bildirdi.

Nüfusun ve hastalıkların artmasıyla birlikte fizyoterapistlere duyulan ihtiyacın arttığına dikkat çeken Öğr. Gör. Polat, bunun da mezunların istihdamını kolaylaştırdığını vurguladı.

Arş. Gör. Sinem Bebek

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Arş. Gör. Sinem Bebek, öğrencilere hemşirelik bölümüyle ilgili paylaşım yaptı.

Hemşireliği, “sanat ve bilimden oluşan bir sağlık disiplini” olarak tanımlayan Arş. Gör. Bebek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu mesleği icra edenlerin yetişmesinde iyi programlanmış, uzman öğretim elemanları tarafından bir eğitimin verilmesi şarttır. Üniversitemizde teorik ve uygulamalı olarak eğitimlerini sürdüren öğrenciler, hastanemiz ve diğer ilgili alanlarda eğitimlerini tamamlamaktadır. Öğrenciler birçok sosyal sorumluluk projesinde yer almaktadır.”

Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl ise SANKO Üniversitesi’nde öğrencilere sağlanan burs imkanları, eğitim olanakları, kulüpler ve etkinliklerle ilgili bilgi aktardı.

Ziyaret, öğrencilere armağan takdiminin ardından anı fotoğrafı çekimiyle son buldu.

