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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyet Müdürü Başbuğ'dan GGC'ye ziyaret

İHA

Emniyet Müdürü Başbuğ'dan GGC'ye ziyaret

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek Başkan İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
10 Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlamak ve kısa bir süre önce gerçekleşen kongre ile göreve gelen yönetimi tebrik etmek amacıyla gerçekleşen ziyarette Başkan Ay’dan GGC’nin faaliyetleri hakkında bilgiler alan Başbuğ, “Basının öneminin farkındayız, biz işimiz icabı basınla iç içeyiz. Vatandaşların bizim çalışmalarımız hakkında objektif kaynaklardan beslenmesi lazım. Bu açıdan basının önemi tartışılamaz. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nin sektördeki önemli isimleri bir araya toplaması kent basınında birlik ve beraberliğin olması da çok önemli. İnşallah burada çok daha yakından çalışma fırsatı buluruz. Bir süre önce kongrenizi gerçekleştirdiniz, önceki günde Çalışan Gazeteciler Günü’ydü. Gazeteci arkadaşlarımızla bir araya gelerek kurum olarak bizden beklentilerini dinlemek ve önerilerini dinlemek istedik” diye konuştu.
Gazetecilerin toplumsal olaylarla ilgili doğru bilgiyi zamanında vatandaşlara sunmasının önemine dikkat çeken Başbuğ, gazetecilerin doğru bilgiye ulaşmaları anlamında kurum olarak üzerlerine düşen sorumluğu yerine getirmeye çalışarak gazetecilerle iletişim kanallarını sürekli açık tutmaya çalıştıklarını söyledi.
Dünyada iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle basın sektörünün de dönüştüğünü anımsatan Başbuğ, “Zaman hızlı akıyor, bu arada biz kurum olarak bu hıza ayak uydurmaya çalışıyoruz ama bunu yaparken hızlı davranmanın yanlış yaptırmaması için de titiz davranıyoruz. Çünkü kamuoyuyla paylaştığımız bilginin güven vermesi gerekiyor. Buna özellikle dikkat ediyoruz” dedi.
Polis teşkilatının yoğun bir çalışma içinde olduğunu belirten Başbuğ, “Hem terörle hem de diğer suçlarla mücadelede ülkemizin ve kentimizin huzur ve güven ortamını bozmak isteyenlere fırsat vermemek için tüm mesai arkadaşlarımız büyük fedakârlıkla hareket ediyor. Bu noktada basın camiası da önemli bir sorumlulukla kent ve ülke geleceği için, halka sağlıklı bilgi ulaştırmak için bizimle birlikte mesai sarf ediyor. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti de üyeleriyle ilgili yaptığı çalışmalar dikkat çekiyor. Kurumsal olarak işbirliğimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.
GGC Başkanı İbrahim Ay ise sektörün yaşadığı sorunların çözümü için istişarelerde bulunduklarını ve meslektaşlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çabaladıklarını ifade ederek, “Sektörümüzün yaşadığı sorunların çözümü için arkadaşlarıyla sürekli istişarede bulunarak üyelerimize nasıl katkılar sağlayabileceğimizi görüşüyoruz. GGC, 1969 yılında kurulan kentin en eski ve önemli meslek örgütlerinden biri. En çok üyeye sahip olan ve bölgede söz sahibi olan bir meslek örgütüdür. Üyelerimizin sorunlarının çözümü ve imkanlarının artırılması için kentteki kurumlarla sürekli istişare halindeyiz. Meslektaşlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi, mesleki tecrübelerinin artırılması ve sosyal yaşamlarına yönelik etkinliklere imza atıyoruz. Önümüzdeki günlerce üniversite ile birlikte GGC Akademi adı altında önemli bir işbirliği gerçekleştireceğiz. Sektörde duayen olmuş isimleri ve başarılı akademisyenleri hem üyelerimiz hem de üniversitenin iletişim öğrencileriyle bir araya getirerek tecrübe paylaşımı başta olmak üzere mesleki konularda etkinlikler gerçekleştireceğiz. Zaten geçmişte bu tür etkinlikleri yapıyorduk ama bundan sonra akademik bir işbirliğiyle daha programlı bir şekilde devam ettireceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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