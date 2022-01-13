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Araç içinden uzattıkları iple motosikleti çekmeye çalışan şahıslar pes dedirtti Trafikte bu kadar da olmaz dedirten görüntüler O anlar başka bir aracın ön kamerasına yansıdı

İHA

Gaziantep'te trafikte seyir halinde olan bir aracın penceresinden uzatılan iple çekilmeye çalışılan motosiklet, çok mesafe kat edemeden devrildi. Trafikte başka bir aracın ön kamerası tarafından da kaydedilen o anlar hem güldürdü hem de bu kadar da olmaz dedirtti.

Araç içinden uzattıkları iple motosikleti çekmeye çalışan şahıslar pes dedirtti Trafikte bu kadar da olmaz dedirten görüntüler O anlar başka bir aracın ön kamerasına yansıdı

Gaziantep'te trafikte seyir halinde olan bir aracın penceresinden uzatılan iple çekilmeye çalışılan motosiklet, çok mesafe kat edemeden devrildi. Trafikte başka bir aracın ön kamerası tarafından da kaydedilen o anlar hem güldürdü hem de bu kadar da olmaz dedirtti.
Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi 5. Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir motosiklet, bilinmeyen bir nedenle trafikte seyir halinde olan bir aracın penceresinden uzatılan iple çekilmeye çalışıldı. Bir süre başarılı olan bu deneme, bir kaç metre sonra araç penceresinden uzatılan iple çekilmeye çalışılan motosikletin yere düşmesiyle son buldu.

O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı
Trafikte başka bir aracın ön kamerası tarafından da kaydedilen o anlar hem güldürdü hem de bu kadar da olmaz dedirtti. Yaşanan olayın ardından motosikletiyle birlikte yere düşen sürücünün yardımına araçtakiler koşarken, o anlarda motosiklet sürücüsünün gülmesi ise dikkat çekti. Araçtakilerin yardımıyla kaldırılan motosikletli ile kendisine yardım edenler, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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