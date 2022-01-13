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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehitkamil'de özel yetenek sınavlarında yüzde 100 başarı hedefi

İHA

Şehitkamil'de özel yetenek sınavlarında yüzde 100 başarı hedefi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kurslarında çalışmalara katılan kursiyerlerle bir araya geldi. Gençlerin hedeflerini anlattıkları buluşmada uzman eğitmenler, zorlu sınav parkurları ve eğitim süreci hakkında çeşitli bilgiler sundular.
Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursunda POMEM, PMYO, BESYO, Jandarma ve Bekçilik Sınavı’na hazırlanan gençler, sınav parkurlarına özgü gerçekleştirilen çalışmalarda ter döküyorlar. Kursun 1. döneminde yakalanan yüzde 92’lik genel başarı ortalamasının ardından kurslarda görevli uzman eğitmenlerin ortak hedefi, 2. dönem çalışmalarına katılan kursiyerlerin spor mülakatlarından yüzde 100’lük başarı ortalamasıyla ayrılmaları.
Antrenmanların ardından kurslardan yararlanan gençlerle Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, önce tecrübelerini paylaştı, arından gençlerin hayallerini ve taleplerini dinledi.
"İhtisaslaşmaya önem veriyoruz"
Koyu bir sohbete sahne olan buluşmada gençlere altın değerinde nasihatlerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirdikleri çalışmalarda ihtisaslaşmaya büyük önem verdilerini belirtti. Başkan Fadıloğlu, konuşmasında şunları kaydetti:
“Günümüzde geçerliliği her geçen gün artan iki önemli konu hazır olanın ve farklı olanın kazanacağı gerçeğidir. Bu nedenle özelikle eğitim alanında gerçekleştirdiğimiz çalımlarda ihtisaslaşmaya büyük önem veriyoruz. Gerek Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursumuzda gerek Sanat Akademimizde yürüttüğümüz faaliyetlerde arkadaşlarımız, eğitim içeriklerini büyük bir titizlikle planlıyorlar. İnşallah bu dönem hedefimiz, parkurlarda yüzde 100 başarı elde etmek. Hayat maratonunda ger gün küçük, büyük birçok sınavla karşılaşıyoruz. Önemli olan, sınavlardaki başarılarımız kadar hangi işi yaparsak yapalım, hangi görevde bulunursak bulunalım topluma yararlı, üretken bireyler olabilmek. Çalışmalara katılan tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum. Allah, gönüllerine göre versin. Kurslarda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.”

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