Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyelerinden Cihan bebeğe ziyaret Babası tarafından öldüresiye darp edilen Cihan bebeği milletvekilleri ziyaret etti Cihan bebeğin annesinden milletvekillerine teşekkür

Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyesi milletvekilleri, Gaziantep’te babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebek ile annesi Semra Göç’ü ziyaret etti. Bebeğin durumuyla ilgili bilgi alan heyete anne Göç, bir eksiklerinin olmadığını söyleyerek teşekkür etti.

Gaziantep’te babası Yunus Göç tarafından öldüresiye darp edilen 2 aylık Cihan Göç’ün durumuyla ilgili inceleme yapmak için Gaziantep’e gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyesi milletvekillileri, babası tarafından dövülen Cihan bebeği ve annesini ziyaret etti. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında kente gelen 9 milletvekilinden oluşan heyet, Cihan bebeği ve annesi Semra Göç’ü, Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi’ndeki evlerinde ziyaret etti.



Anneden milletvekillerine teşekkür

Heyete ziyaretleri esnasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, İl Sağlık Müdürü Umut Mutlu Tiryaki, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ile Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey eşlik etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altında tutulan anne Göç ile sohbet eden Başkan Katırcıoğlu, durumlarına ilişkin bilgi aldı. Ziyaret esnasında milletvekillerine teşekkür eden anne Göç, devlet kurumlarının kendilerine her konuda yardımcı olduklarını belirterek teşekkür etti.



“Cihan bebeğin sağlığı yerinde”

Ziyaret çıkışında gazetecilere açıklama yapan Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ise çocuk haklarıyla ilgili çalışmalarını yerinde incelemelerle yerine getirdiklerini söyledi. Valiliğin, Kaymakamlığın ve İl Müdürlüklerinin Cihan bebek için gerekli her şeyi il günden beri eksiksiz yerine getirdiğini ifade eden Katırcıoğlu, “Bebeğin sağlığı yerinde. Anne de koruma altına alınmış. Korumaya ilişkin gerekli tüm tedbirler alındı. Bunları yerinde arkadaşlarımızla inceledik. Gaziantep Valisine, Büyükşehir Belediye Başkanına, Kaymakamlara ve İl Müdürlerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bize bir iş kalmamış ama bu süreç devam ediyor. Şiddet meselesi gerçekten çok önemli. Kanayan bir yaramız. İnsanlık suçu. Hele masum bir bebeğe uygulandığı zaman gerçekten ciğerimiz yanıyor. Bunların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm çalışmaları hızla ve önemle devam ettireceğiz. Burada olmamızın bir diğer sebebi ise bu düşüncede olanlara da bir gözdağı vermek. Bu şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kimseye izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yarın konuyla ilgili kentte bir dizi ziyaret gerçekleştirecek olan Çocuk Hakları Alt Komisyonu heyeti ziyaret ve temasların tamamlanmasının ardından kentten ayrılacak.



Ne olmuştu?

Gaziantep'te baba Yunus Göç’ün 2 aylık oğlu Cihan Göç’ü darp ederken çekilen görüntüleri ortaya çıkmış, görüntüler büyük tepki toplamıştı. Kafasına aldığı darbelerden kaynaklı beyin kanaması geçiren Cihan bebek, yaklaşık bir haftalık tedavinin ardından sağlığına kavuşurken baba Göç ise çıkardığı mahkemece tutuklanmıştı. Baba Göç, hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırladığı iddianame Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

