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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te yaklaşık 2 kilo bonzai ele geçirildi

İHA

Gaziantep'te yaklaşık 2 kilo bonzai ele geçirildi

Gaziantep'te polisin bir eve düzenlediği baskında 1 kilo 890 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirledikleri bir eve baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları operasyonda toplam 1 kilo 890 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirdi.
Ekipler operasyonda 4 kişiyi de gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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