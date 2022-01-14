Gaziantep'te yaklaşık 2 kilo bonzai ele geçirildi

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Gaziantep'te polisin bir eve düzenlediği baskında 1 kilo 890 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirledikleri bir eve baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları operasyonda toplam 1 kilo 890 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Ekipler operasyonda 4 kişiyi de gözaltına aldı.

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