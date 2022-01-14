"İstihdam İçin Dijital Ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi" projesi başladı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) ortaklığı ile Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi başladı. Proje, Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEPEkonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı kapsamında uygulanacak.

Gaziantep sanayisinde faaliyet gösteren işletmelerin verimlilik ve dönüşüm odaklı desteklenmesi amacı ile hayata geçirilen ve 12 ay sürecek olan proje ile; gençler için Dijital Dönüşüm Uzmanlığı Eğitim Programı, Firmalara yönelik Kurumsal Gelişim Eğitimleri ve Mentorlük Hizmetleri, İl ve İlçe odaları ile kamu kurum/kuruluşlarının kurumsal gelişimlerine yönelik eğitimler, Gaziantep OSB İklim Değişikliği Eylem Planı ve Yeşil OSB Fizibilite raporunun hazırlanması gibi birçok faaliyet gerçekleştirilecek.

Firmalara mentörlük desteği

Proje kapsamında 4 farklı konuda 4 ay süre ile ilimiz sanayisinde faaliyet gösteren üreticilere mentörlük hizmetleri sunulacak. 30 firmanın faydalanabileceği mentörlük hizmetleri; Yalın ve Dijital Dönüşü, Yeşil Dönüşüm, Enerji Verimliliği, İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Yapılanma konularını kapsayacak. Ayrıca mentörlük hizmetinden faydalanan firmalar öncelikli olmak üzere, başvuru yapacak ve proje kapsamında yetiştirilecek Dijital Dönüşüm Uzmanlarından istihdam edecek tüm işletmelere 6 ay süre ile asgari ücretin yüzde 80’i kadar maaş desteği verilecek.

Dijital dönüşümler için uzmanlar yetiştirilecek

Proje içerisinde üniversitelerin mühendislik fakültelerinden, meslek yüksekokullarının teknik bölümlerinden mezun olmuş ya da mezun olabilecek durumda olan öğrencilere yönelik “Dijital Dönüşüm Uzmanı” eğitim programı gerçekleştirilecek. 480 saat sürecek olan ve Temel Eğitim, Yalın Üretim Teknikleri, Üretim Süreçleri, Bakım Süreçleri, İnsan Kaynakları Süreçleri, Satın alma Süreçleri, Pazarlama Süreçleri, Lojistik ve Tedarik Zinciri, Depo ve Stok Yönetimi, Proje Yönetimi, Dijital Dönüşüm gibi birçok konunun yer alacağı eğitim programı Uygulamalı Eğitimler ile de pekiştirilecek.

Mentörlük hizmetlerinden faydalanmak isteyen işletmeler ve eğitim programına katılmak isteyenler, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nin (GSOMEM) 0342 503 01 10 telefon numarasını arayarak detaylı bilgi alabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.