Gaziantep'te enerji tasarrufu haftasına özel etkinlik

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla Ekolojik Bina’da “Enerji Verimliliği” çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.

GBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na bağlı Ekolojik Bina’da Enerji Tasarrufu Haftası münasebetiyle Enerji Verimliliği konulu etkinlikler gerçekleştirildi. Bu kapsamda profesyonel eğitmenler eşliğinde 250 öğrenci için ‘‘İklim Krizi ve Enerji’’ konulu 5 farklı seminer verildi, workshoplar yapıldı. Eğitimlerde bireysel ekolojik ayak izinin nasıl azaltılabileceği, fosil yakıtların iklim değişikliğine katkısı ve enerji verimliliğin önemi gibi ana başlıklar ele alındı. Katılım sağlayan öğrenciler, Ekolojik Bina’da düzenlenen etkinlikler sayesinde dünyayı daha iyi tanıma fırsatı bulduklarını ve çevreye karşı sorumluluklarının önemini unutmayacaklarını ifade ettiler.

Öte yandan Ekolojik Bina ve Ekolojik Atölye İklim Değişikliği ile kentsel mücadelede çocukların ve gençlerin bilinçlenmesi için “Sürdürülebilir Yaşam ve Tasarruf Odaklı” çalışmalar aralıksız devam ediyor.

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