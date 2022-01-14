4'üncü kattan düşen Adile hemşire öldü, erkek arkadaşı tutuklandı



Kadir GÜNEŞAhmet KILIÇ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te hemşire Adile K. (22), 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşüp, ağır yaralandı. Adile K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olay sırasında evde olan ve gözaltına alınan erkek arkadaşı Çağrı Şaşmaz tutuklandı.

Olay, dün gece 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde görevli hemşire Adile K., iddiaya göre, evinde meslektaşı olan erkek arkadaşı Çağrı Şaşmaz ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından balkona çıkan Adile K., 4'üncü kattan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Adile K.'yi ambulansla Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Adile K., doktorların müdahalesine rağmen sabaha karşı yaşamını yitirdi. Adile hemşirenin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Adile K.'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olay sırasında evde bulunan erkek arkadaşı Çağrı Şaşmaz, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şaşmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet KILIÇ

2022-01-14 17:00:55



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