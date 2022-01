Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada üniversite öğrencilerine verilen desteklere bir yenisini daha ekledi. Üniversite öğrencilerinin Gaziantep Kartlarına her ay düzenli olarak 22 biniş ücreti yüklenmesi kararı alındı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nın 2’inci Birleşimi, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak’ın başkanlığında toplandı. Mecliste toplu taşımada yapılan yeni ücret tarifeleri ve destekler onaylanırken, üniversite öğrencilerine zamların yansıtılmamasına ek olarak yeni bir kararla Gaziantep Kartlarına her ay 22 binişlik maddi yardım yapılacak. Ayrıca ailesi Gaziantep'te ikamet etmeyen ve aboneliği üzerinde olan öğrencilerin su faturalarında birinci kademe aralığının ücreti, KDV ve çevre temizlik vergileri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Yıllık 90 milyon TL sosyal destek verilecek

Büyükşehir Belediyesi su faturası yardımlarında öğrenciler haricinde dul ve yetim yardımı alanlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan maddi destek alan aileler, kaymakamlıklardan 65 yaş üstü aylığı alanlar yararlanacak. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma destekleri ve su faturası yardımlarıyla yılda 90 milyon TL’lik sosyal yardım yapmış olacak.

Öğrencilere hiç bir şekilde zam yansıtılmadı

Mecliste kararlar hakkında konuşma yapan Başkan Vekili Osman Toprak, yardıma muhtaç ailelerin Büyükşehir olarak desteklenmeye devam edildiğini aktararak, “Öğrenci ulaşım fiyatlarına zam yapmayıp, toplu ulaşım esnafımıza 1 lira 85 kuruşunun belediye tarafından ödeme yapıldı. Normalde neredeyse yarısın biz karşılıyoruz ve ayda 22 gün okula giden üniversite öğrencilerimizin gidiş geliş 44 binişlerinden 22’sinin parasını her ay düzenli olarak biz yatıracağız. Malumunuz akaryakıta gelen zamlardan dolayı ve bir yıldır biz toplu ulaşıma zam yapmıyorduk. Toplu ulaşım esnafımızı bir nebze olsun rahatlatabilmek adına, aslında enflasyon oranının altında bir zam verdik, kalan kısmı tamimiyle Büyükşehir Belediyesi olarak biz sübvanse edeceğiz, biz destekleyeceğiz. Öğrencilere hiçbir şekilde zam yansıtılmadı. 2 lira 15 kuruş özel halk otobüslerinde olan rakam aynı, sabit kaldı. Büyükşehir belediyemizin toplu ulaşım araçlarında 1 lira 75 kuruş olan rakamı da sabit bıraktık. Diğer taraftan en büyük sıkıntılardan bir tanesi de 65 yaş üstünde olup da serbest ücretsiz binen vatandaşlarımızın zaman zaman şikayetleri geliyordu. ‘Bizi almıyorlar, bizi durakta gördüklerinde durmuyorlar’ deniliyordu. Bununla ilgili zabıtamız üzerinden çok ciddi denetimler yaptık. Bu mağduriyetlerin oluşmaması adına. Diğer taraftan da esnafımıza da mutlu edebilmek adına serbest biniş kartı ile binen 65 yaş ve üzerindeki her vatandaşımız için de toplu taşımayı yapan esnafımıza 2 TL Büyükşehir Belediyesi olarak biz ödeme yapacağız” şeklinde konuştu.

"Su faturalarındaki çalışmalarla ilk başta 35 bin aileye destek vereceğiz"

Mecliste söz alan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ ise öğrencilerin okullara ulaşımda ödemesinin 1 lira 7 kuruşa den geldiğini aktararak, "60 bin üniversite öğrencimiz olduğu düşünüldüğü zaman sadece ayda yaklaşık 3 milyon TL otobüslerde öğrencilere destek vereceğiz. Toplamda özel halk otobüslerine serbest binişler için verilen destekle beraber yıllık ulaşımla ilgili halkımıza yaptığımız destek 60 milyon TL. Su faturalarındaki yapılan çalışmada ise ilk başta 35 bin aileye temas edeceğiz. Bugün alınan destek kararları ile beraber yıllık Büyükşehir Belediyesi 90 milyon liralık desteği olacak" diye konuştu.

