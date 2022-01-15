Gaziantep'te 16 ton kaçak deterjan ele geçirildi Jandarma ekiplerinden kaçak deterjan operasyonu

Gaziantep'te, jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucu 16 ton kaçak deterjan, 10 bin adet çeşitli deterjan markalarına ait ambalaj, çok miktarda hammadde ve deterjan yapımında kullanılan imalat makineleri ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde kaçak deterjan imal edildiği tespit edilen bir depoya operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında 16 ton kaçak deterjan, 10 bin adet çeşitli deterjan markalarına ait ambalaj, çok miktarda hammadde ve deterjan yapımında kullanılan imalat makineleri ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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