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Bisikletli gençlerin otoyoldaki tehlikeli yolculuğu pes dedirtti Gençlerin bisiklette yatarak yaptıkları tehlikeli yolculuk yürekleri ağızlara getirdi

İHA

Bisikletli gençlerin otoyoldaki tehlikeli yolculuğu pes dedirtti Gençlerin bisiklette yatarak yaptıkları tehlikeli yolculuk yürekleri ağızlara getirdi

Gaziantep’te bir grup bisikletli gencin, trafik yoğunluğuyla bilinen tarihi İpekyolu'nda bisiklet koltuğuna uzanarak araçlar arasında yaptığı tehlikeli yolcuk bu kadar olmaz dedirtti. O anlar ise araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.
Gaziantep'te bir grup bisikletli gencin, trafik yoğunluğuyla bilinen tarihi İpekyolu'nda bisiklet koltuğuna uzanarak araçlar arasında yaptığı tehlikeli yolcuk bu kadar olmaz dedirtti. Bisikletli gençlerin, yoğun trafikte hızlı ilerleyen araçlara aldırmadan bisiklet koltuğuna yatarak araçların sağından solundan geçmeye çalışmaları dikkat çekti.
Bu hareketleriyle hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye atan gençlerin o anları ise araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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