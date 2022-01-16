Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk edeceği Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yoğun tempoda devam ediyor.

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında evinde Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 16.00'da gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç oynandı.

Kırmızısiyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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