Gaziantep - Kahramanmaraş karayolu ulaşıma kapandı Trafiği kapanan yolda mahsur kalan bin 350 kişi kurtarıldı, binlerce kişi kurtarılmayı bekliyor

Gaziantep Kahramanmaraş yolu dünden itibaren etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle geceden itibaren ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan bin 350 kişi kurtarılırken, binlerce kişi ise kurtarılmayı bekliyor.
Gaziantep Kahramanmaraş karayolunda her iki istikametten seyreden yüzlerce araç, kar, tipi ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Çok sayıda aracın kaza yaptığı yolda, binlerce kişi araçlarının içerisinde mahsur kaldı. AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile bin 350 kişi kurtarılırken, binlerce kişi de kurtarılmayı bekliyor.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda gece başlatılan kar temizleme çalışmaları sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.