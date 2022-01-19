Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (4)

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YOLLAR YAYALARA KALDI

Gaziantep'te etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde de ulaşım aksadı. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı kentte, sabah saatlerinde yola çıkanlar, zor anlar yaşadı. Toplu taşıma araçlarının çalışmadığı kentte vatandaşlar, iş yerlerine yaya olarak gitmek zorunda kaldı. Beyaza bürünen yol ve kaldırımlarda yürüyenler, düşmemek için yoğun çaba sarf etti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ

2022-01-19 11:35:34



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