Gaziantep'te çileye dönüşen kar yağışı havadan görüntülendi

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

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Gaziantep'te dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte hayat durma noktasına gelirken beyaz örtü, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Gaziantep'te 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik felç olurken hayat durma noktasına geldi. Her tarafı kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi. Gaziantep kalesi ve şehrin üzerindeki kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

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