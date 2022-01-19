Dinlenme tesisinde mahsur kalan yüzlerce yolcu kurtarılmayı bekliyor

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Yoğun kar yağışı nedeniyle dinlenme tesislerine sığınan otobüslerdeki yüzlerce yolcu ve tır şoförü yaklaşık 20 saattir kurtarılmayı bekliyor.

Şehirlerarası yolcu taşıyan onlarca otobüs yoğun kar yağışı nedeniyle en yakındaki dinlenme tesislerine sığındı. GaziantepŞanlıurfa otobanında bulunan Mirkelam Dinlenme tesislerine sığınan onlarca otobüste bulunan ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu yüzlerce kişi ile tır şoförleri tesiste mahsur kaldı.

Yüzlerce yolcu 20 saattir yolun açılmasını bekliyor.

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