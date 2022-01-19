Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

Dün oynanan ve yoğun kar yağışı nedeniyle bugüne ertelenen Gaziantep FKYeni Malatyaspor maçı, kentteki olağanüstü durumun devam etmesi üzerine ileri bir tarihe ertelendi.
Dün oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren Gaziantep FKYeni Malatyaspor maçının ikinci yarısı bugün aynı saate ertelenmişti. Zorlu karşılaşma, kentte kar yağışı ihtimalinin ve olağanüstü durumun devam etmesi üzerine ileri bir tarihe ertelendi.
Maç ile ilgili sabah yapılan toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Federasyondan yapılan açıklamada, "Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı, elverişsiz saha koşullarının devam etmesi sebebiyle Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelendi" ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.