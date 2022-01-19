Araban'da mahsur kalan 300 kişi kurtarıldı

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Gaziantep’in Araban ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan araç sürücüleri ve vatandaşlar, Karayolları ve Araban Belediyesinin ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Gaziantep’in Araban ilçesinde, GaziantepAdıyaman karayolu Ergen Gediği geçidinde, 300 kişi araçlarında mahsur kaldı. Araban belediyesi ekipleri, yürüttükleri saatler süren çalışmayla geçitte mahsur kalan 300 kişiyi kurtardı. Ekiplerin kar temizleme ve kurtarma çalışmaları sürüyor

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