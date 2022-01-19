Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (6)

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ÇÖKEN ÇATI, 14 ARACA ZARAR VERDİ

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yoğun kar yağışının ardından Atatürk Mahallesi'ndeki Ayşe Toprak Sosyal Tesisi'nin bahçesinde otopark olarak kullanılan alanın çatısı çöktü. Çatının altında kalan 14 araçta hasar meydana geldi. Bölgeye sevk edilen ekipler çatıyı kaldırırken, araçlar da sahipleri tarafından çekildi.

Bu arada, kar yağışının ardından İslahiye ilçesinde ulaşıma kapanan 21 kırsal mahalle yolunun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2022-01-19 14:28:02



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