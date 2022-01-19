Çadırlar ve çatılar çöktü hayvanlar telef oldu

Gaziantep’te yoğun kar yağışı nedeniyle 12 ahırın çatısı ve çadır çöktü. Yaşanan olayda onlarca küçükbaş hayvan telef oldu.

Gaziantep’in Nurdağı, Araban ve Şahinbey ilçelerinde 12 ahırın çatısı ve çadırlar çöktü. Çok sayıda hayvanın telef olduğu olayda hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Osman Türkman, “Gaziantep genelinde farklı bölgelerde 12 üyemize ait çadırlar çökmüş onlarca küçükbaş hayvan telef olmuştur. Gaziantep genelinde yağan kardan dolayı Nurdağı İlçemiz Yaylacık köyünde 3 üyemizin, Araban İlçemiz Muratlı köyünde 1 üyemizin, Şahinbey İlçemiz Cevizli köyünde 3 üyemizin, Kızılhisar köyünde 1 üyemizin, Çimenli köyünde 1 üyemizin, Şehitkamil İlçemiz Bilek köyünde 1 üyemizin, Tekirsin köyünde 1 üyemizin, Köksalan köyünde 1 üyemizin olmak üzere toplam 12 üyemizin hayvan çadırları çökmüş, onlarca hayvanları telef olmuş. Tüm üyelerimizin durumlarını ilgili birimlere ilettik. Yolların kapalı olmasından ulaşımda yaşanmakta olan aksaklıklar yüzünden zarar gören söz konusu yerleşim yerlerinden bazılarına henüz ulaşılamamış olup, üyelerimiz imkanlar ölçüsünde hasarı ortadan kaldırmaya ve tedbirleri almaya çalıyorlar. Hepimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

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