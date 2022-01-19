Kar yağışı sonrası aç kalan hayvanlara çocuklar sahip çıktı Çocuklar sokak hayvanlarını hem besledi hem de ısıttı

Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışı sonrası aç kalan sokak hayvanlarına çocuklar sahip çıktı. Aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besleyen çocuklar, üşüyen hayvanları ısıtmak için evlerinden battaniye getirdi.

Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışı hayatı felç ederken, kentin pek çok noktasında ulaşım sıkıntısı yaşandı. Yoğun kar yağışı insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkilerken, özellikle Yavuzeli ilçesinde aç kalan sokak hayvanlarına çocuklar sahip çıktı. Yoğun kar yağışı ve kar kalınlığı nedeniyle yiyecek bulamadığı için aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi. Kar yağışından ve soğuk havalardan insanlar kadar hayvanların da olumsuz etkilendiğini belirten ve sokak hayvanlarının da can taşıdığını aktaran çocuklar, "Yoğun kar yağışı nedeniyle hava çok soğuktu. Biz de bu havalarda çok üşüyen hayvanları koruma altına alarak hem besledik hem de barınak yaptık. Sokak hayvanlarını koruyalım ve bu konuda duyarlı olalım. Çünkü onlar da bir can taşıyor" ifadelerini kullandı.

Yavru köpekleri elleriyle besleyen çocuklar, üşüyen hayvanları ısıtmak için de evlerinden battaniye getirdi.

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