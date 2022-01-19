Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (9)

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YOLDA MAHSUR KALAN HAMİLE KADIN PALETLİ ARAÇLA ALINDI

Nurdağı ilçesinde doğum sancıları başlayınca Gaziantep'te hastaneye götürülmek istenen Suriye uyruklu Imer Said'in (33) bulunduğu araç, kar nedeniyle kapalı olan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda kaldı. Yardım çağrısı ile harekete geçen UMKE ekipleri, amfibik paletli araçla hamile kadını alarak, İslahiye Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Ameliyathaneye alınan kadın, sezaryenle kız çocuğu dünyaya getirdi. Doğumun ardından anne ile bebeği, Gaziantep'teki özel hastaneye sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2022-01-19 17:49:56



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