Otoyolda mahsur kalanlara askeri helikopterle kumanya ulaştırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otoyolda mahsur kalanlara askeri helikopterle kumanya ulaştırıldı

İHA

Gaziantep'te gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonra otoyolların ulaşıma kapanmasıyla mahsur kalan vatandaşlara, askeri helikopterlerin yardımıyla havadan kumanya ulaştırıldı.

Otoyolda mahsur kalanlara askeri helikopterle kumanya ulaştırıldı

Gaziantep'te gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonra otoyolların ulaşıma kapanmasıyla mahsur kalan vatandaşlara, askeri helikopterlerin yardımıyla havadan kumanya ulaştırıldı.
Gaziantep'te dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı hayatı adeta felç etti. Yoğun kar yağışı sonrası kentin pek çok noktasında hayat durma noktasına gelirken, GaziantepAdana, GaziantepŞanlıurfa ve GaziantepKilis otoyollarının ulaşıma kapanmasıyla binlerce araç ve vatandaş mahsur kaldı. Araçların mahsur kalması sonrası binlerce vatandaş da mağdur oldu. Vatandaşların yardımına, sabahın erken saatlerinde kar yağışını etkisini yitirmesiyle Gaziantep Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri yetişti.

Askeri helikopter vatandaşlara havadan kumanya dağıttı
Gaziantep Jandarma Komando Tabur Komutanlığı helikopteri, özellikle GaziantepNurdağı otobanında yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşların yardımına yetişmek için kar yağışının dinmesiyle havalandı. Havalanan helikopter, otoyolda kurtarılmayı bekleyen ve saatlerdir açsusuz kalan vatandaşlara havadan kumanya dağıttı.

Valilik o anları paylaştı
Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Gaziantep Jandarma Komando Tabur Komutanlığımızca, GaziantepNurdağı otobanında yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlarımıza helikopter ile kumanya ulaştırılıyor" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fabrikada 18 saat mahsur kalan işçileri kıraathaneye bırakıp kaçtı Tekstil fabrikasında çalışan 25 işçi önce 18 saat çalıştırıldı, ardından ise bir kıraathaneye bırakıldı Yavuzeli ilçesinde mahsur kalan işçiler 6 saat boyunca kurtarılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Fabrikada 18 saat mahsur kalan işçileri kıraathaneye ...
Gaziantep'te okullara 1 gün daha ara verildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te okullara 1 gün daha ara verildi
Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (9)
YEREL HABERLER Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin ...
Gaziantep’te çatı çöktü, 20 araç hasar gördü
YEREL HABERLER Gaziantep’te çatı çöktü, 20 araç hasar gördü
TAG Otoyolu 1 saat içerisinde açılacak Şahin, TAG Otoyolu'ndaki kar temizleme çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER TAG Otoyolu 1 saat içerisinde açılacak Şahin, TAG ...
Gaziantep’te kar trafiği durdurdu
YEREL HABERLER Gaziantep’te kar trafiği durdurdu
Hasta taşıyan otomobil kara saplandı, imdadına zırhlı polis aracı yetişti Zırhlı polis aracı hasta taşırken kara saplanan otomobili kurtardı
YEREL HABERLER Hasta taşıyan otomobil kara saplandı, imdadına zırhlı ...
Otoyolda mahsur kalanlar için havadan karadan kurtarma çalışması yürütülüyor
YEREL HABERLER Otoyolda mahsur kalanlar için havadan karadan ...
Kar yağışı sonrası aç kalan hayvanlara çocuklar sahip çıktı Çocuklar sokak hayvanlarını hem besledi hem de ısıttı
YEREL HABERLER Kar yağışı sonrası aç kalan hayvanlara çocuklar sahip ...
Gaziantep’te vatandaş traktörüyle karları temizledi Belediye ekipleri yetersiz kaldı, vatandaş seferber oldu
YEREL HABERLER Gaziantep’te vatandaş traktörüyle karları ...
Çadırlar ve çatılar çöktü hayvanlar telef oldu
YEREL HABERLER Çadırlar ve çatılar çöktü hayvanlar telef oldu
Karlı yolda araç kaydı, küçük çocuk ölümden döndü Küçük çocuk, karlı yolda kayan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu Küçük çocuğun, ölümden döndüğü o anlar cep telefonu kamerasında
YEREL HABERLER Karlı yolda araç kaydı, küçük çocuk ölümden ...
Otoyolda mahsur kalanlar için 2 helikopter tahsis edildi
YEREL HABERLER Otoyolda mahsur kalanlar için 2 helikopter tahsis ...
Başkan Doğru, kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Doğru, kar temizleme çalışmalarını yerinde ...
Otoyolda kalanlara kumanya dağıtıldı
YEREL HABERLER Otoyolda kalanlara kumanya dağıtıldı
Gaziantep'te karla mücadele sürüyor Şehir ana arterleri trafik akışına uygun hale getirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te karla mücadele sürüyor Şehir ana ...
Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (6)
YEREL HABERLER Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin ...
Araban'da mahsur kalan 300 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Araban'da mahsur kalan 300 kişi kurtarıldı
Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ileri bir tarihe ...
Gaziantep’te yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi
YEREL HABERLER Gaziantep’te yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına ...
Dinlenme tesisinde mahsur kalan yüzlerce yolcu kurtarılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Dinlenme tesisinde mahsur kalan yüzlerce yolcu ...
Gaziantep'te çileye dönüşen kar yağışı havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Gaziantep'te çileye dönüşen kar yağışı havadan ...
TOMA'lar kar küredi, trafik polisleri yolda kalan araçlara yardım etti
YEREL HABERLER TOMA'lar kar küredi, trafik polisleri yolda kalan ...
Gaziantep’te kardan çatılar çöktü, ağaçlar kırıldı
YEREL HABERLER Gaziantep’te kardan çatılar çöktü, ağaçlar kırıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.