Otoyolda mahsur kalanlara askeri helikopterle kumanya ulaştırıldı

Gaziantep'te gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonra otoyolların ulaşıma kapanmasıyla mahsur kalan vatandaşlara, askeri helikopterlerin yardımıyla havadan kumanya ulaştırıldı.

Gaziantep'te dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı hayatı adeta felç etti. Yoğun kar yağışı sonrası kentin pek çok noktasında hayat durma noktasına gelirken, GaziantepAdana, GaziantepŞanlıurfa ve GaziantepKilis otoyollarının ulaşıma kapanmasıyla binlerce araç ve vatandaş mahsur kaldı. Araçların mahsur kalması sonrası binlerce vatandaş da mağdur oldu. Vatandaşların yardımına, sabahın erken saatlerinde kar yağışını etkisini yitirmesiyle Gaziantep Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri yetişti.



Askeri helikopter vatandaşlara havadan kumanya dağıttı

Gaziantep Jandarma Komando Tabur Komutanlığı helikopteri, özellikle GaziantepNurdağı otobanında yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşların yardımına yetişmek için kar yağışının dinmesiyle havalandı. Havalanan helikopter, otoyolda kurtarılmayı bekleyen ve saatlerdir açsusuz kalan vatandaşlara havadan kumanya dağıttı.



Valilik o anları paylaştı

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Gaziantep Jandarma Komando Tabur Komutanlığımızca, GaziantepNurdağı otobanında yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlarımıza helikopter ile kumanya ulaştırılıyor" ifadelerine yer verildi.

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