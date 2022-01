Rinoplasti atlası artık Türkçe

Rinoplasti alanında dünyada bir ilki gerçekleştirerek bir fotoğraf atlası hazırlayan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Süreyya Şeneldir’den Türk meslektaşlarını sevindiren haber geldi. Şeneldir'in hazırladığı “Photographic Atlas of Rhinoplasty” isimli fotoğraf atlasının Türkçe baskısı yayımlandı.

Rhinoplasty School (Burun Okulu) ile dünyanın dört bir yanından cerrahlara eğitimler veren, burun estetiği hakkındaki tüm ayrıntıları canlı cerrahilerle anlatan ve plastik cerrahlarına kadavra üzerinde çalışma imkanı sunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Süreyya Şeneldir,“Photographic Atlas of Rhinoplasty” adında bir fotoğraf atlası hazırlamıştı. 2021’in haziran ayında İngilizce olarak yayımlanan eser, rinoplasti alanında bir ilk olarak tıp tarihine geçmişti.

Raflardaki yerini aldı

“Bu atlasta, yalnızca teknik odaklı bir yaklaşımdan ziyade probleme dayalı bir yaklaşımı hedefliyorum. Atlasta, açık veya kapalı rinoplastiye odaklanmak yerine, spesifik anatomik problemler ve cerrahi teknikler için her iki yaklaşımın göreceli avantajlarını karşılaştırdım. Kitap; ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası görüntülerin yanı sıra kısa ve uzun vadeli sonuçları da içeriyor” diyen Op. Dr. Süreyya Şeneldir, Türk meslektaşlarını sevindiren bir adım daha attı. “Photographic Atlas of Rhinoplasty”nin Türkçe baskısı hazırlandı.

HD klipler eşkil ediyor

“Photographic Atlas of Rhinoplasty”, Nazım Bozan, Şaban Çelebi, Emre Türkmen ve Şahnur Güler’in editörlüğünde Türkçeye çevrildi. ‘Artırılmış Gerçeklik’ teknolojisinin kullanıldığı HD video kliplerin de eşlik ettiği eser, “Rinoplasti Atlası” adıyla raflardaki yerini aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.