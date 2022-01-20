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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Mutfakların Şefi” uluslararası lezzet ödülüne layık görüldü

İHA

“Mutfakların Şefi” uluslararası lezzet ödülüne layık görüldü

Dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ve 55’in üzerinde ülkede sofraların vazgeçilmez lezzeti olan Kadooğlu Yağ ödüle doymuyor. Son olarak bir Kadooğlu Yağ markası olan Mutfakların Şefi, Dünyaca ünlü şefler tarafından uluslararası Superior Taste Award lezzet ödülüne layık görüldü.
Yatırım, üretim ve oluşturduğu istihdamın yanı sıra ihracatıyla da ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan Kadooğlu Holding bünyesindeki Kadooğlu Yağ, uluslararası pazarlardaki etkisini her geçen gün arttırıyor. Kadoğlu Yağ bünyesindeki ürünler de uluslararası kuruluşlar tarafından büyük ilgi görüp ödüllendirilmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler tarafından verilen SUPERIOR TASTE AWARD logosunu almaya hak kazanan “Mutfakların Şefi”, ülkemizin uluslararası arenadaki ürünlerinin bilinirliğine ve marka değerinin artmasına önemli bir katkı sağlamış oldu.
“Bu gurur hepimizin”
Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu, “Markalarımızın uluslararası kuruluşlar tarafından ödüllendirilmesi sadece bizim için değil, aynı zamanda ülkemiz için de büyük önem taşıyor. Alanında en iyi restoran şeflerinin bir numaralı tercihi olan Mutfakların Şefi markamız Superıor Taste Award lezzet ödülünü isminin yanına eklemeye hak kazandı. Firmamız bundan sonraki süreçte de lezzetinden ve kalitesinden ödün vermeden sektörünün lideri olma yolunda ilerlemeye devam edecektir. Bu gurur hepimizin” dedi.
SUPERIOR TASTE AWARD lezzet ödülü
Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu, Mutfakların Şefi markasına layık görülen Superıor Taste Award lezzet ödülü logosunun büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu verildiğini ifade ederek, “Brüksel’de yaklaşık 15 yıldır düzenlenen tadım testlerinde, tüm dünyadan tadım testi için gönderilen ürünler, alanında uzman ve Avrupa'nın 16 aşçılık ve içecek derneğinden gelen 200 kişilik bir jüri tarafından değerlendirilmektedir. Bu tadım testlerinde ürünler marka menşei bilinmeden kör testler ile jüri tarafından 5 uluslararası tadım kriteri (tat, ilk izlenim, koku, doku, görünüm) ve çeşitli alt kriterlerde değerlendirilir. Bu değerlendirmeden 70 in üzerinde puana hak kazanan ürünler, tüm dünyada geçerli olan tat sertifikası ve ürün üzerinde de kullanabileceğimiz tat ödülüne hak kazanır. Tüketiciler, süpermarketlerde ya da internet üzerinden alışveriş yaparken, farklı kalitede binlerce ürünle karşılaşmaktadır. Superıor Taste Award gibi bağımsız ve tanınmış bir sertifikaya sahip ürünler, rakiplerinden öne çıkarak daha fazla tercih edilmekte ve satışları artmaktadır. Kadooğlu Yağ bünyesindeki markalarımızın da uluslararası geçerliliği olan bir sertifikayı alması ve ödüllendirilmesi elbette ülkemiz için de büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

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