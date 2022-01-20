Gaziantep'te 14 bin konut projesi için kura çekilişlerine başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te 14 bin konut projesi için kura çekilişlerine başladı

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından hayata geçirilen 14 Bin Konut Projesi kapsamında 1'inci etapta olan 860 konutun kura çekilişleri Talat Özkarslı Spor Salonu'nda başladı.

Gaziantep'te 14 bin konut projesi için kura çekilişlerine başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından hayata geçirilen 14 Bin Konut Projesi kapsamında 1'inci etapta olan 860 konutun kura çekilişleri Talat Özkarslı Spor Salonu'nda başladı.
Gaziantep'in konut ihtiyacını karşılamak için devreye alınan 14 Bin Konut Projesi çerçevesinde ilk etapta, Kuzeyşehir'de inşa edilecek 370 konutun kura çekimlerine başlandı. Çekilişi yapılan kuralar için şehit, gazi ve engelli vatandaşlar için ikinci bir ek torba şansı tanındı. Toplamda 6 kategoride hazırlanan kuraların ilk talihlilerini, GBB Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Mehmet Berk ve Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay belirledi.
Güzelbey, Talat Özkarslı Spor Salonu'nda yapılan kura çekiliş töreninde yaptığı konuşmada, 14 Bin Konut Projesi'nin duyurusunu 18 Ağustos'ta yaptıklarını, 15 Eylül ve 1 Kasım tarihlerinde de başvuruları alarak süreci devam ettirdiklerini hatırlattı.
Kuzeyşehir ve Güneyşehir için ilk etapta 860 konutun kura çekimlerini yapacaklarını ifade eden Güzelbey, “Bu kura çekimi için yaklaşık 9 bin 60 başvuru gerçekleşti. 562 tanesi başvuru şartlarını karşılamadığı için geçersiz sayıldı. Bugün yapacağımız kura çekimi Kuzeyşehir için olacak. Bunun dışında engelli, gazi ve şehit yakınlarımız için de kuralarımız çekilecek" dedi.
“Kurada engelli, gazi ve şehit yakınına ek şans tanınıyor”
Engelli, gazi ve şehit yakınlarını iki torbadan çekilişe koyacaklarını anlatan Güzelbey, "Birinci torbandan herkesin kurası gerçekleşecek. Daha sonra 10 tanesini ayrı bir ikinci torbadan engelli, gazi ve şehit yakınları için yine gerçekleştireceğiz. Eğer birinci torbadan konutuna ulaşmışsa engelli, gazi ve şehit yakını ikinci kura geçersiz sayılacak. Birinci torbada çıkan konut kabul edilecek. Burada ekstra bir şans vermiş olacağız. Bugün yapacağımız kura çekiminde 2+1 daire sayısı 211, 7 tane de engelliler için. Yani, yüzde 10 engelliler için bir konut sayısı belirledik. 3+1 için de 159 adet konutun kurası çekilecek. Bugün 370+7 kura çekimimiz gerçekleşecek. Önce asil hak sahipleri için kuralarımız çekilecek. 5'inci noterimiz bugün bizlere eşlik ediyor. Daha sonra da yedek üyeler için kura çekeceğiz. Asil olanlar için ön satış sözleşmesini imzalamaları için GAZİ KONUT Ofisi'ne davet edeceğiz. Bu başvurular, ön satış sözleşmesi imzalandığında evraklar da tamamlandığında süreç devam edecek. Eksik evrakları olup da tamamlayamayan kişiler için yedeklerden asile geçişler olacak" dedi.
“Proje ilerledikçe yeni kura çekiliş törenleri düzenlenecek”
Güzelbey, kura çekiminin ardından asil ve yedek üyelerin tespitinden sonra kurada çıkmayan isimlerin başvuru bedellerinin ödeneceğinin altını çizerek, "Kura çekimine başlayacağımız Kuzeyşehir bölgesinde yaşam hali hazırda başlamış durumda. 55 bin metrekarelik bir inşaat alanımız mevcut Kuzeyşehir'de. 17 bloktan oluşacak bu projemiz. Başkanımız Fatma Şahin, OSB'de çalışan işçilerimizi çok önemsediği için Kuzeyşehir bölgesindeki konut projesine ayrı bir önem veriyor. Biz, konut projeleri kapsamında düzenli olarak yeni kuralar yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
İlerleyen tarihlerde çekilişler meslek gruplarına özel yapılacak
Konut projesi kapsamında ilerleyen tarihlerde yapılacak kuralarda meslek gruplarına göre bir çekiliş töreninin olacağına dikkati çeken Güzelbey, "Emniyet mensuplarımıza, maliyecilere, memurlarımıza etap etap giderek konut sahibi yapmayı düşünüyoruz. Başlayan kura çekimlerinin vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.
Kuzeyşehir ve Güneyşehir projelerinde zemin+5 kat olacak şekilde hazırlanan tasarımlar, özellikle bölgesel konut ihtiyacında örnek olan balkonların Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarına göre daha büyük metrekarelerde olması sağlandı. Yapılarda, bölgenin yerel öğeleri bugünkü mimariyle birlikte kullanıldı.
Başvuruların 2 bin 647'si Kuzeyşehir, 5 bin 615'i Güneyşehir için yapıldı
14 Bin Konut Projesi'ne toplamda 9 bin 24 başvuru yapıldı. Ön evrak incelemesinde Gaziantep dışında ikamet eden, aile içi mülkiyet durumu, eksik evrak gibi durumlardan dolayı 562 başvuru geçersiz sayıldı. Toplamda 8 bin 462 başvuru kabul edildi. Başvuruların 2 bin 647'si Kuzeyşehir için, 5 bin 615'i ise Güneyşehir için yapıldı. Bununla birlikte 292 engelli, şehit yakını ve gazinin başvurusu alındı. Konut projesi kapsamında inşaatı devam eden Kuzeyşehir'de 1. Etap'ta 913, 2. Etap'ta 749, 3. Etap'ta 694, 4. Etap'ta 439, 5. Etap'ta 646 ve 6. Etap'ta 727 konut sahiplerini bulacak. Toplamda 2 bin 795 konut sayesinde 10 bin kişi bölgede ikamet edebilecek.
Talat Özkarslı Spor Salonu'nda başlayan kura çekiliş töreni, 490 konutun sahiplerini bulacağı Güneyşehir için 21 Ocak'ta devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te yoğun kar yağışı sonrası hayat normale dönüyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te yoğun kar yağışı sonrası hayat normale ...
Gaziantep karla mücadele devam ediyor Ana arterler trafiğe tamamıyla açık, ekipler buzlanma tehlikesine karşı nöbette
YEREL HABERLER Gaziantep karla mücadele devam ediyor Ana arterler ...
Ambulans helikopter doğum sancısı tutan kadın için havalandı Araban ilçesinde doğum sancısı tutan kadın, ambulans helikopter ile Gaziantep'e sevk edildi
YEREL HABERLER Ambulans helikopter doğum sancısı tutan kadın için ...
“Mutfakların Şefi” uluslararası lezzet ödülüne layık görüldü
YEREL HABERLER “Mutfakların Şefi” uluslararası lezzet ödülüne layık ...
Rinoplasti atlası artık Türkçe
YEREL HABERLER Rinoplasti atlası artık Türkçe
Gaziantep'te ahır çöktü, 10 hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Gaziantep'te ahır çöktü, 10 hayvan telef oldu
Gaziantep'te kapanan tüm yollar trafiğe açıldı Vali Gül'den kapanan yollarla ilgili açıklama Vali Gül'den hem müjde hem teşekkür
YEREL HABERLER Gaziantep'te kapanan tüm yollar trafiğe açıldı Vali ...
Gaziantep’te kaçak sigara kağıdı ve makaron operasyonu 2 bin 70 paket kaçak sigara kağıdı, 24 bin adet boş ve 6 bin adet dolu bandrolsüz makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te kaçak sigara kağıdı ve makaron ...
Kardan çöken tentenin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
YEREL HABERLER Kardan çöken tentenin altında kalmaktan kıl payı ...
Gaziantep'te yoğun kar yağışı sonrası hayat normale dönüyor Yollar açılıyor, vatandaşlar araçlarını çıkarmaya çalışıyor, buzlanma ve don riski devam ediyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te yoğun kar yağışı sonrası hayat normale ...
Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım: "Burun şekillendirmede 'modern çekiç' dönemi" Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım: "Piezo, yenilikçi ve profesyonel bir burun şekillendirme yöntemi
YEREL HABERLER Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım: "Burun şekillendirmede ...
Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (10)
YEREL HABERLER Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin ...
Fabrikada 18 saat mahsur kalan işçileri kıraathaneye bırakıp kaçtı Tekstil fabrikasında çalışan 25 işçi önce 18 saat çalıştırıldı, ardından ise bir kıraathaneye bırakıldı Yavuzeli ilçesinde mahsur kalan işçiler 6 saat boyunca kurtarılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Fabrikada 18 saat mahsur kalan işçileri kıraathaneye ...
Gaziantep'te okullara 1 gün daha ara verildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te okullara 1 gün daha ara verildi
Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (9)
YEREL HABERLER Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin ...
Otoyolda mahsur kalanlara askeri helikopterle kumanya ulaştırıldı
YEREL HABERLER Otoyolda mahsur kalanlara askeri helikopterle kumanya ...
Gaziantep’te çatı çöktü, 20 araç hasar gördü
YEREL HABERLER Gaziantep’te çatı çöktü, 20 araç hasar gördü
TAG Otoyolu 1 saat içerisinde açılacak Şahin, TAG Otoyolu'ndaki kar temizleme çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER TAG Otoyolu 1 saat içerisinde açılacak Şahin, TAG ...
Gaziantep’te kar trafiği durdurdu
YEREL HABERLER Gaziantep’te kar trafiği durdurdu
Hasta taşıyan otomobil kara saplandı, imdadına zırhlı polis aracı yetişti Zırhlı polis aracı hasta taşırken kara saplanan otomobili kurtardı
YEREL HABERLER Hasta taşıyan otomobil kara saplandı, imdadına zırhlı ...
Otoyolda mahsur kalanlar için havadan karadan kurtarma çalışması yürütülüyor
YEREL HABERLER Otoyolda mahsur kalanlar için havadan karadan ...
Kar yağışı sonrası aç kalan hayvanlara çocuklar sahip çıktı Çocuklar sokak hayvanlarını hem besledi hem de ısıttı
YEREL HABERLER Kar yağışı sonrası aç kalan hayvanlara çocuklar sahip ...
Gaziantep’te vatandaş traktörüyle karları temizledi Belediye ekipleri yetersiz kaldı, vatandaş seferber oldu
YEREL HABERLER Gaziantep’te vatandaş traktörüyle karları ...
Çadırlar ve çatılar çöktü hayvanlar telef oldu
YEREL HABERLER Çadırlar ve çatılar çöktü hayvanlar telef oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.