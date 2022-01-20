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Gaziantep karla mücadele devam ediyor Ana arterler trafiğe tamamıyla açık, ekipler buzlanma tehlikesine karşı nöbette

İHA

Gaziantep karla mücadele devam ediyor Ana arterler trafiğe tamamıyla açık, ekipler buzlanma tehlikesine karşı nöbette

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) karla mücadele ekiplerinin yoğun kar yağışının ardından kentin ana arterlerinde 2 gün boyunca yaptığı çalışmalar sayesinde sorumluluk alanındaki ana yollar trafik akışı için uygun hale getirildi.
Teknik birimlerde görev alan personellerin yanı sıra idari birimlerden de birçok çalışanı ile koordineli olarak sahada çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, otoban girişlerinden şehir merkezine ulaşan yollardan başlayarak sorumluluk alanında olan tüm ana arter ve caddelerde, kırsal mahallelerden şehir merkezinde ulaşımı sağlayan yollarda ve ticaretin yoğun olarak gerçekleştiği işletmelerin ve esnafın bulunduğu bölgelerde de çalışmalarını aralıksız sürdürülüyor. Bu bölgelerde küçük iş makineleri ve insan gücüyle de müdahaleler devam ediyor. Son zamanların en yoğun kar yağışıyla karşı karşıya kalan şehir için, Büyükşehir karla mücadele ekipleri 7/24 sahada kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda D400 Karayolu olmak üzere şehrin ana arterlerini oluşturan cadde ve bulvarlarda trafik akışında yaşanan aksamalar çözüme kavuşturulurken muhtemel buzlanma tehlikesine karşı ekipler nöbet tutuyor. Çalışmalarda kaldırım ve üst geçitler de yaya kullanımının güvenli hale gelmesi için temizleniyor.

Tramvay ve 129 toplu taşıma aracı hizmete devam ediyor
Gaziantep’te beklentinin üstünde meydana gelen kar yağışı nedeniyle personel ve araç sayısı artırılarak 161 araç ve 600 personelle Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk sahasında bulunan ana arterlerdeki hummalı çalışma sürdürülürken şehir içi toplu ulaşım güzergahlarının güncel çalışma programı da paylaşıldı. Buna göre, tramvay hattı güzergahları AdliyeGar, Burç KavşağıAdliye ve İbni SinaGar olarak vatandaşa yönelik ulaşım hizmetini gerçekleştiriyor. Tramvayın yanı sıra kentte yine 129 araç gün içerisinde vatandaşın ulaşım hizmeti için çalışıyor. Yayalar için ise tüm üst geçitlerde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor. Ekipler ayrıca yoğun kar yükü nedeniyle devrilen ağaçları da toplayarak muhtemel tehlikeleri engelliyor.

İş hayatının devamlılığı için küçük iş makineleri ve insan gücü hizmette
Büyükşehir ekipleri ayrıca ticaretin kalbi konumunda olan bölgelerde yoğun kar yağışının etkisiyle çöken veya çökme tehlikesi taşıyan tente ve sundurmaları sökerek risk durumunu ortan kaldırıyor. Söküm çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak olan yenileme çalışmalarını da yine belediye yürütecek ve esnafa bu konuda bir yük binmesi de engellenmiş olacak.
Meyve sebze hali, nakliyeciler ve benzeri iş alanlarında çalışma hayatını kolaylaştıracak ve kar engelini en asgari seviyeye çekecek tüm çalışmaları yürüten Büyükşehir Belediyesi, çevre mahalle ve kırsal arasındaki trafik akışının da aksamadan devamlılığının sağlanması için hem küreme ile temizleme yapıyor, tuzlama yolu ile yığılmaları engelliyor ve açıklığın devamlılığının sağlanması için çalışıyor.
Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de hayvan barınakları, ahırlar ve hayvan besi alanlarında da muhtemel telef olaylarının engellenmesi için çalışılıyor ve GBB Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı ekipleri ise tüm açık alanlarında sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının giderilmesi için yem takviyelerinde bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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