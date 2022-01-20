Gaziantep'te yoğun kar yağışı sonrası hayat normale dönüyor



Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, son 54 yılın en etkili kar yağışı sonrası durma noktasına gelen hayat normale dönüyor. Kar yağışının durması, hava sıcaklığının 1 dereceye çıkmasıyla bölgede yollar temizlenerek ulaşıma açıldı.

Gaziantep'te, salı günü öğle saatlerinde başlayan ve gece boyu süren kar yağışı ile günlük yaşam durma noktasına geldi. Kentte, yolların kapanması nedeniyle araçların hareket edememesiyle binlerce kişi yollarda mahsur kaldı. Ekiplerin seferber olmasıyla saatlerce mahsur kalanlar kurtarılarak yollar kontrollü şekilde ulaşıma açıldı. Kent merkezinde de dün yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle toplu taşıma araçları seferlerini yapamadı, yüzlerce kişi ev ve iş yerlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Kentte kar yağışı durdu, hava sıcaklığı 1 derece oldu. Gece boyu yürütülen ve bugün de devam eden çalışmalar ile birçok bölgede yollar temizlenerek ulaşıma açıldı. Birçok kişi iş yerleri ile evlerine buzlanma nedeniyle olabilecek kaza riskini göz önünde bulundurarak araçlarını çalıştırmayarak toplu taşıma araçlarını kullanmayı tercih etti. Vatandaşların yaya olarak kullandığı güzergahların da belediye ekipleri tarafından temizlendiği kentte, bazı kişiler ise kar altında kalan araçlarını temizleyerek bulundukları yerlerden çıkarmaya çalıştı. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kentte kar yağışı sonrası kuvvetli rüzgar ile birlikte buzlanma, don ve bölgenin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesinin bulunduğunu bildirdi.

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ

2022-01-20 13:31:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.