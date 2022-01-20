Gaziantep'te yoğun kar yağışı sonrası hayat normale dönüyor (2)

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ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazalar ve kayan araçlar nedeniyle dün ulaşımın durduğu Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda trafik, normale döndü. Bazı kişilerin yola dün bıraktıkları araçlarını bugün aldıkları görüldü. Yolda kayarak devrilen bazı araçlar ise çekicilerle kaldırıldı. Trafik yoğunluğunun önceki günlere göre azaldığı da gözlendi. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2022-01-20 14:41:34



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