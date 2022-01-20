Gaziantep’te göletler buz tuttu

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Gaziantep’te etkili olan kar yağışının ardından aşırı soğuk hava nedeniyle göletler buz tuttu.

Gaziantep’te 18 Ocak'ta etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 8 dereceye kadar indi. Aşırı soğukların etkisiyle havuzlar ve göletler buz tuttu. Erkçe göletinin buz tutmasıyla bazı vatandaşlar buzun üstüne çıkarak çay içti. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu kentte vatandaşlar ilk defa göletin buz tuttuğunu gördüklerini ve kedi, köpeklerin göletteki buzun üzerinde gezdiğini, kendilerinin de meraktan gölet buzunun üzerine çıktıklarını söyledi.

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