Belediye Başkanı arabayla mahsur kalan vatandaşları taşıdı

Şahinbey Belediyesi, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması ve yolda kalan vatandaşlar için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Belediye aracının direksiyonuna geçen Belediye Başkanı Tahmazoğlu, hasta ve yolda kalanları evlerine ulaştırdı.

Gaziantep’te 54 yıl aradan sonra kar kalınlığı 50 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu. Şahinbey Belediyesi ekipleri bir yandan tuzlama, kar temizleme yaparken diğer yandan yolda kalan vatandaşlara kumanya dağıtımı yaptı. Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, hastalara ve yaşlıların yardım taleplerine cevap verirken, çevre yolunda ve otobanda mahsur kalan vatandaşlar için de kumanya dağıtımı yaptı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ilçede yürütülen kar çalışmalarını yerinde inceleyip, yolda kalan vatandaşları kendi kullandığı araçla evlerine bıraktı.



Vatandaşımız için çalışmalarımız sürüyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ekiplerin yaşama normale çevirmek için çalıştığını belirterek, “En son 1968 yılında 1 metre boyunda kar yağmış. O günden bugüne kadar bu kadar etkili bir kar yağışı görülmedi. Ancak Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olmak için çalışmalarımızı gece gündüz demeden aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Araçlarımız yolları açmak için küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yollarda kalan vatandaşlarımız için kumanya dağıtımı gerçekleştirdik. Zabıta ekiplerimiz, hastaların ve yaşlıların çağrılarına anında yetişerek hastaları hastaneye götürürken, yaşlılar için alışveriş yaparak evlerine bırakıldı. Sokak hayvanları için parklarımızda oluşturulan yemliklere ve suluklara yem ve su bırakıldı. Yıllar sonra yaşanan yoğun kar yağışının üstesinden vatandaşlarımızla birlikte omuz omuza kalkacağız. Vatandaşlarımızdan ricam, hava tahmin raporlarını yakından takip ederek tedbirlerini alsınlar. Mümkün olduğu kadar toplu taşıma araçlarını kullansınlar. Özel araç kullananlar, kar lastiği ve zincir kullansınlar” dedi.

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