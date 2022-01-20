Kar hayatı felç etti, iş TOMA'lara düştü

Gaziantep'te hayatı felç eden kar yağışının ardından 8 adet TOMA'lar şehrin farklı bölgelerinde kar küredi, yolda kalan tırları çekti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne ait 2 adet TOMA, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait 6 TOMA bugün sonra şehir merkezi, Nizip Yolu, Dinlenme tesisleri, Çevre Yolu, Kuzey ve Doğu Gişeleri, Serbest Bölge ve KÜSGET sanayi sitesinde kar küredi. Yolda kalan ve kara saplanan nakliye tırlarını da çeken TOMALAR, polis ve vatandaşın dayanışmasına en güzel örnek oldu.

Vatandaşlar ise zorlu kış günlerinde kendilerine destek veren polislere teşekkür etti.

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