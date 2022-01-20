Gaziantep'te yoğun kar yağışı sonrası hayat normale dönüyor (3)

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OKULLAR YARIN DA TATİL

Gaziantep Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın da ara verildiğini açıkladı. Kar yağışı nedeniyle salı gününden bu yana eğitimöğretime verilen aranın yarın da süreceğini ifade eden Vali Gül, tatil haberini sosyal medyadan, "İlimizde beklenen aşırı buzlanma nedeniyle; ilimiz genelinde eğitimöğretime 21 Ocak Cuma günü ara verilmiştir. Ayrıca; engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" paylaşımıyla duyurdu.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-01-20 19:14:04



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