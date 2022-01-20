Gaziantep'te okullar 1 gün tatil edildi

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Gaziantep Valisi Davut Gül, kar ve buzlanma nedeniyle 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde beklenen aşırı buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde eğitim öğretime 21 Ocak Cuma günü ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır. İyi tatiller" ifadelerine yer verildi.

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