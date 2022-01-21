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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karda yürürken düşme tehlikesine dikkat

İHA

Karda yürürken düşme tehlikesine dikkat

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Işık, etkili olan kar yağışı ve beraberinde gelen buzlanmaya dikkat çekerek, başta yaşlılar ve çocuklar olmak üzere herkesin düşme riskinin arttığını belirterek, buzlu yolda yürürken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
Kar yağışı ve beraberinde gelen buzlanmaya dikkat çeken Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Işık, dışarıda yürürken çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Kar ve buzlanma sonucu meydana gelen düşme ile birlikte kemik kırılması ya da kas zedelenme oranlarının arttığını dile getiren Dr. Işık, bu süreci sağlıklı atlatabilmek için alınması gereken tedbirleri sıraladı.
Dr. Işık, “Kar yağarken ve sonrasında don olayı ile birlikte yolda yürümek zorlaşıyor. Özellikle karın buzlanmasıyla birlikte yerler kaygan hale geliyor. Bu gibi kaygan yüzeylerde yürürken ise oldukça dikkatli olmak gerekiyor, aksi takdirde denge kaybediliyor ve düşmenin etkisiyle kafa, kalça ve bileklerde kalıcı sakatlıklar meydana gelebiliyor. Bu nedenle karlı havalarda dışarı çıkmadan önce önlem almak gerekiyor. Karlı havalarda öncelikle ayakkabı seçimi çok önemli. Kullanılan ayakkabıların düz ve kaymayı önleyici dişler bulunan lastik ya da kauçuk tabanlı olması gerek. Çok kalın, kaba kıyafetler giymek bizim hareketimizi kısıtlayabileceği için bu şekilde giyinmemeye dikkat etmeliyiz. Vücut dengemizi ağırlığımızı hafif öne vererek ve dizlerimizi hafif kırarak merkezde toplamalı, ellerimizi ceplerimize sokmadan, küçük adımlarla ve ani hareketlerden kaçınarak yürümeye dikkat etmeliyiz. Bu bizim kaydığımızda dengemizi daha kolay sağlamamızı ve eğer düşersek daha az etkilenmemizi sağlayacaktır” dedi.
Buzlu zeminde önlemlere rağmen düşme halinde kişinin hemen ayağa kalkmaması gerektiğini belirten Dr. Mustafa Işık, “Düştükten hemen sonra ayağa kalkmaya çalışılmamalıdır. Bir süre yerden kalkmadan, kol ve bacak gibi uzuvlar hareket ettirilerek kontrol edilmelidir. Yaralanan kısım vücudun üst kısmında ise yavaşça ayağa kalkıp en yakın sağlık kurumuna gidilmelidir. Kalça ya da bacaklarda bir sakatlanma söz konusu ise hiç hareket etmeden sağlık ekiplerine haber verilmelidir. Travmaya maruz kalan kemikte ya da eklemde ciddi ağrı, hassasiyet, hareket zorluğu, şişlik, şekil bozukluğu ve renk değişikliği gibi belirtiler kırk habercisi olabilir. Kırık olan bacağı hareket ettirmek veya üzerine basmak tehlikelidir” ifadelerini kullandı.

“Düşmeyi hafife almayın”
Düşmeyi hafife almamak gerektiğini vurgulayan Dr. Mustafa Işık, özellikle ileri yaştaki kişilerin karlı ve buzlu havalarda mümkünse dışarı çıkmaması gerektiği uyarısında bulundu. Dr. Işık, “İleri yaşlarda denge kurmak zorlaşıyor ve düşmek kolaylaşıyor. Ayrıca düşmeler sonucunda kemik erimesi nedeniyle kırık oluşma ihtimali de daha fazla oluyor. Bu nedenle ileri yaştaki kişilerin gerekli olmadıkça dışarıya çıkmamaları olumsuzluk yaşanmaması açısından daha iyi olur. Karlı ve buzlu zeminde yaşanan kazalarda en sık yaralanma, kollar açık şekilde ellerin üzerine düşme veya sırtüstü düşmelerdir. Bu ortopedik travmalar; el bileği kırıkları, dirsek kırıkları, omuz çıkığı, ayak bileği kırıkları, kalça ve omurga kırıklarının oluşmasına neden olmaktadır. Kayma ve düşme kazalarında en çok korkulan ve ciddi sonuçlara yol açan durum ise kafa travmasıdır. Baş ve boyun darbeleri de omurga yaralanması veya kafa içi kanama sonucu hayati risk yaratabilecek yaralanmalara yol açabilmektedir. Bu nedenle düşme sırasında başına ciddi travma alan ve beyin sarsıntısı geçiren kişilerin mutlaka doktor kontrolünden geçmesi gerekir” diye konuştu.

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