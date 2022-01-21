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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araban'da karla mücadele sürüyor

İHA

Gaziantep'in Araban ilçe belediyesi ekipleri, ilçeye bağlı kırsal mahallelerin kapalı yollarını açmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Araban'da karla mücadele sürüyor

Gaziantep’in Araban ilçe belediyesi ekipleri, ilçeye bağlı kırsal mahallelerin kapalı yollarını açmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Tüm yurt genelinde olduğu gibi Araban ilçesinde de etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçeye bağlı kırsal mahallelerin kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor. Araban Belediyesi’nin garajında bulunan az sayıdaki iş makinelerinden oluşturulan ekipler, Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun talimatı üzerine harekete geçek, kıt imkanlarla karla mücadele yürütüyor. Ekipler gün boyu kar temizleme çalışmalarını yürütürken, Belediye Başkanı Hasan Doğru da karla mücadeleyi yerinde takip ediyor. Çalışmaları ve ekipleri denetleyen Doğru, "Gün boyu ekiplerimizle birlikte kapalı bulunan yollarımızı açmak için çalışmalarımıza devam ettik. Yol açma programımız Fıstıklıdağ Grup Yolunda Yukarı Yufkalı, Nurettin, Erenbağ, Çiftekoz, Kemerli: 3 kepçe, FakılıGözey Grup Yolu: 4 kepçe, HasanoğluSarıtepe: 1 kepçe, BağılcaZiyaret: 1 kepçe, SarıkayaYaylacıkPayamcaAkkoç: 2 kepçe, KöklüceGaziantep yolu: 1 kepçe (Aynı kepçe sırasıyla YolverenKaracaören kırsal mahallelerinin yollarında çalışacağını belirten Başkan Doğru, ilçe merkezinde ise 2 kepçe ile çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Ayrıca, yol açma çalışmalarımızda iş makineleriyle bizlere destek veren tüm Arabanlı iş makinesi sahibi hemşehrilerime teşekkür ederim" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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