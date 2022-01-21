Gaziantep’te kapanan yollar açılıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te etkili olan kar yağışının ardından kapanan yollar açılmaya başlandı.

Gaziantep’te 18 Ocak'ta etkili olan kar yağışının ardından birçok yol kar nedeniyle trafiğe kapandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ana yollarda yaptığı çalışmalar sonucu birçok yol trafiğe tekrar açıldı. İpekyolu'nda da trafik, ekiplerin çalışmalarıyla normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.