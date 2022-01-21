Gaziantep’te 14 bin konut projesinde ilk kuralar çekildi 490 konutluk Güneşşehir projesinde hak sahipleri belirlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından projelendirilen 14 bin Konut Projesi’nin 1’inci etabını oluşturan 490 konutluk Güneyşehir’in kuraları Talat Özkarslı Spor Salonu’nda çekildi.

Sanayi şehri Gaziantep’in yoğun göç nedeniyle artan konut ihtiyacını karşılamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği 14 Bin Konut Projesi çerçevesinde Güneyşehir’in ilk etap kuraları yapıldı. 254, 2+1, 236 adet 3+1 daire olmak üzere toplamda 490 konuttan oluşan etabın ilk talihlilerini GBB Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Mehmet Berk ve Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay belirledi.

Talat Özkarslı Spor Salonu’nda organize edile kura çekiliş töreninde konuşan GBB Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Kuzeyşehir’in kura çekilişlerini tamamladıklarını anımsatarak, ilk etabın devamında Güneyşehir için çekilişleri gerçekleştireceklerini söyledi.

Güneyşehir için 14 dairenin kurası şehit, gazi ve engelliler için çekilecek

Güzelbey, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"18 Ağustos’ta lansmanını gerçekleştirdiğimiz 14 bin konut projesi bulunmakta. Bu süreç başladı. Başvuru kısmını 15 Kasım itibari ile tamamlamış bulunmaktayız. Bundan sonra yeni etaplar devam edecek. Meslek ve iş gruplarına göre sınıflandırarak sürecek. İlk etapta 800 konut olarak lansmanı çıktığımız projeyi, projelendirmede 860 konut olarak revize edildi. Bu 860 konut içerisinde Güneyşehir’de ilk etapta 2+1 evlerde bin 532, 3+1 için ise 4 bin 83 başvuru yapıldı. Bu başvuruların içerisinde 2+1 daireler için 254, 3+1 için ise 236 daire ile toplamda çekilişi gerçekleşecek. Ek olarak da şehit yakınları ve gazilerimiz ve engellilerimiz için de 14 daire kurası çekilecek. Projelendirilmesini yaptığımız kısımlar Büyükşehir’in iştiraki olan GaziKonut tarafından yapılacak. Bu proje 38 bin 155 metrekare arsa alanında gerçekleşiyor. 2+1 evler 12, 3+1 evler ise 11 blok olarak yapılacak. TOKİ’den farklı olarak projelerimizde yöresel mimari gözetildi. Kura çekiminde konutların teslimini 24 ay olarak ön görüyoruz ama daha önce bitirmek için çaba sarf edeceğiz."

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