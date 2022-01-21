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Karlı ve buzlu havalara dikkat SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden Doç. Dr. Sever: “Buzlu havalarda el ve ayak bileği kırıklarına dikkat”

İHA

Karlı ve buzlu havalara dikkat SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden Doç. Dr. Sever: “Buzlu havalarda el ve ayak bileği kırıklarına dikkat”

SANKO Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Bülent Sever, özellikle kış aylarında düşmelere bağlı kırık ve çıkıklarda yaşanan el ve ayak bileği kırıklarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Üyesi de olan Doç. Dr. Sever, kış mevsiminde daha sık karşılaşılan kırık ve çıkıklara karşı alınması gereken önlemler bulunduğunu kaydetti.
Travmaya en fazla uğrayan eklemlerden birinin ayak bileği eklemi olduğunu anımsatan Doç. Dr. Sever, “Bilhassa kış mevsiminde karlanma, buzlanma, vb. durumlarda çoğunlukla ileri ve orta yaştaki hastalarda ayak bileği kırıkları görülmektedir. Karlı ve buzlu havalarda özellikle dikkatli olmak gerekir” dedi.
Ayak bileği kırıkları
Ayak bileği kırıklarında hastanın çoğunlukla ayak bileğinde burkulma, kayma ya da düşme şeklinde bir travma yaşadığını belirten Doç. Dr. Sever, bu kırıkların genellikle basit ve orta enerjili travmalarla oluştuğunu anımsattı.
Doç. Dr. Sever, hastaların; genellikle koşarken ya da buzlu yerlerde yürürken yaşanan dikkatsizliğe bağlı kayma neticesinde burkulma vb. ters hareketlerle ayak bileğinden gelen ses şikayetiyle acil servislere başvurduğuna vurgu yaptı.
El bileği kırıkları
Kış aylarında el bileği kırıklarıyla da çok fazla karşılaştıklarını anlatan Doç. Dr. Sever, bu kırıkların kaygan bir zeminde el bileği üzerine düşülmesi sonucu oluştuğuna dikkat çekti.
El bileği kırıklarının ileri yaş hastalarda ciddi derecede kemik erimesine bağlı parçalı kırıklar şeklinde görüldüğünü ve genellikle cerrahi olarak tedavi edildiğini aktaran Doç. Sever, “Ayak bileğindeki gibi el bileğinde de ödem ve şişlik kendini gösterir. Bu ödem ve şişlikle birlikte el bileğindeki damarsinir yapısı da muayene edilir” şeklinde konuştu.
El ve ayak bileği kırıkları daha çok yaşlılarda görülüyor
Kış aylarında el ve ayak bileği kırıklarının daha çok yaşlı hastalarda yaşandığını vurgulayan. Dr. Sever, “Yaşlı hastalarda denge problemi, nörolojik sorunlar veya bunlardan farklı rahatsızlıklar görülebildiği için yürürken baston olarak kullanabilecekleri desteğe ihtiyaçları vardır. Bu desteğin olmaması ya da düzgün kullanılamaması bir de zeminin kaygan olması sonucu kayıp düşmeler ve buna bağlı ayak ya da el bileğinde kırıklara neden olabilir.”
Dikkat edilmesi gerekenler
Karlı ve buzlu havalarda alınacak tedbirlerin önemli olduğunun altını çizen Doç. Dr. Sever, dikkat edilmesi gereken noktaları ise şöyle özetledi:
“Hava koşullarına uygun ayakkabının giyilmesi, karlı ya da buzlu zeminde küçük adımların atılması, yürürken ellerin cepte olmaması, karın parlamasını engelleyerek, daha rahat görmek için güneş gözlüğü kullanılması, ayakkabıların kaymaması için binaya girerken altının kardan temizlenmesi gibi faktörler karlı ve buzlu havalarda kayma ve düşme riskini azaltacaktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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