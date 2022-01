Yoğun kar, Mahrukatçılar Sitesi esnafını vurdu Sitedeki 18 iş yerinin çatısı çöktü Gaziantep protokolünden Mahrukatçılar Sitesi'ne ziyaret

Gaziantep’te etkili olan yoğun kar yağışı, Mahrukatçılar Sitesi'ndeki 18 iş yerinin çatısının çökmesine neden oldu. Siteyi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, esnafa destek olacaklarını söyledi.

Gaziantep’te geçtiğimiz günlerde yağan yoğun kar, Şehitkamil ilçesinde Mahrukatçılar Sitesi’ndeki iş yerlerinin çatısını çökertti. 18 iş yerinin çatısı biriken kardan dolayı çökerken deposundaki kömürü ve odunu kar altında kalan esnaf iş yapamaz duruma geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Davut Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle birlikte siteyi ziyaret etti. Çatısı çöken iş yerlerini ziyaret eden Başkan Şahin ile beraberindeki heyet, esnafa geçmiş olsun dileklerinde bulunarak sitede inceleme yaptı.



“Devletin tüm imkanları seferber edildi”

Ziyarette gazetecilere açıklama yapan Vali Gül, 2 gün önce yağan yoğun karın kentin her alanını etkilediği gibi Mahrukatçılar Sitesi’ni de etkilediğini söyleyerek, “Esnaf ve vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için devletin tüm imkanları seferber edildi. Yoğun kardan dolayı çökmeler meydana gelmiş. 18 yerde çökme var. Hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimiz ilettik. Çok şükür can kaybı yok. Çöken yerlere ilgili hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hem de belediyelerimiz ve diğer kurumlarımız tespitlerini yapmaya başladı. Bir an önce hızlıca toparlanıp bu enkazları kaldırmak gerekiyor. Ben büyük geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin ise Büyükşehir Belediyesi olarak esnafın her zaman yanında olduklarını belirterek gerekenin en kısa sürede yapılacağını ifade etti.

